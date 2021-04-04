التموين: نتوقع استلام 4 ملايين طن قمح.. و450 موقعا لاستقبال الكميات الموردة

- لن يتم استلام أى أقماح بالشون الترابية.

- سعر توريد القمح 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا وبزيادة تصل إلى 25 جنيها

- بدء موسم التوريد ١٥ أبريل والبداية بالوادي الجديد



أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة جهزت ٤٥٠ موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام.وأشار الى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الاقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددًا على أنه لن يتم استلام آية أقماح بالشون الترابية.وأكد أن مجلس الوزراء قد وافق على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.وأشار إلى أنه سيتم سداد مستحقات ( الموردين - المزارعين ) بعد ٧٢ ساعة من التوريد، منوهًا إلى أن وزارة المالية قد وفرت الاعتماد المالي المطلوب من ١٣ إلى ١٦ مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.وكشف عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات أن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح.وفى سياق متصل اكد المصيلحي بأن موسم التوريد سيبدأ اعتبارًا من ١٥ ابريل وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢١، لمدة ثلاثة اشهر، كما تم البدء فى الوادي الجديد وجنوب الوادي اعتبارًا من امس ٣ ابريل ٢٠٢١ نظرًا للظروف الجوية.وأكد أنه وجه كافة المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تطرأ، مضيفا أن عمليات تسليم الأقماح بنقاط الاستلام ستكون بلجنه تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين.وأشار إلى أنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذي تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.ومن جانبه، أكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أن صومعة الصالحية بالشرقية والتى تصل طاقتها التخزينية إلى 90 ألف طن، وصومعة ابو صوير بالإسماعيلية سوف تدخل موسم التوريد هذا العام، مشيرا إلى أن نقاط استلام الأقماح سوف تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام قد أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين - المزارعين.وأكد أن الاقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة سيتم نقلها تباعًا إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجويه.