مشرعون أمريكيون يستجوبون عمالقة التكنولوجيا

أرسل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خطابات إلى "عمالقة التكنولوجيا" فيه تهم تتعلق بعمليات بيع بيانات المستخدمين.وأرسلت المجموعة خطابات إلى بعض عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل "Google" وتويتر "Twitter"؛ لاستجوابها في عمليات تبادل الإعلانات الرقمية وما إذا كانت بيانات المستخدم قد بيعت إلى كيانات أجنبية يمكن أن تستخدمها للابتزاز أو غيرها من الممارسات غير الأخلاقية.عملية بيع بيانات المستخدم تهدف في الأساس إلى تقديم خدمات الإعلانات الرقمية المخصصة التي يتلقاها المستخدم، حيث تجمع الشركات المعلومات الشخصية مثل سجل البحث وعنوان IP والعمر والجنس وغيرها من المعلومات الحساسة.