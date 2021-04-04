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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

مشرعون أمريكيون يستجوبون عمالقة التكنولوجيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:38 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أرسل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خطابات إلى "عمالقة التكنولوجيا" فيه تهم تتعلق بعمليات بيع بيانات المستخدمين.

وأرسلت المجموعة خطابات إلى بعض عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل "Google" وتويتر "Twitter"؛ لاستجوابها في عمليات تبادل الإعلانات الرقمية وما إذا كانت بيانات المستخدم قد بيعت إلى كيانات أجنبية يمكن أن تستخدمها للابتزاز أو غيرها من الممارسات غير الأخلاقية.

عملية بيع بيانات المستخدم تهدف في الأساس إلى تقديم خدمات الإعلانات الرقمية المخصصة التي يتلقاها المستخدم، حيث تجمع الشركات المعلومات الشخصية مثل سجل البحث وعنوان IP والعمر والجنس وغيرها من المعلومات الحساسة.

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