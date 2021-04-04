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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 روجوا ضبطوا بـ «هيروين» في السيدة زينب

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:37 ص
هيروين
هيروين
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، بحبس 3 أشخاص ضبطوا بحوزتهم هيروين بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، قد تمكنت من ضبط (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض) بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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