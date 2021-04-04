حبس 3 روجوا ضبطوا بـ «هيروين» في السيدة زينب
الأحد 04/أبريل/2021 - 10:37 ص
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، بحبس 3 أشخاص ضبطوا بحوزتهم هيروين بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، قد تمكنت من ضبط (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض) بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، قد تمكنت من ضبط (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض) بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.