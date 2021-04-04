حبس 3 روجوا ضبطوا بـ «هيروين» في السيدة زينب

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، بحبس 3 أشخاص ضبطوا بحوزتهم هيروين بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.كانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، قد تمكنت من ضبط (كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، 2 سلاح أبيض) بحوزة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.