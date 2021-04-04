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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تدشين كنيسة الشهيد مارجرجس بالبحيرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:36 ص
الأنبا باخوميوس
الأنبا باخوميوس
تريزة شنودة
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صلى الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية القداس الإلهي، أمس، بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية حارس مركز أبو المطامير، وقبله دشن نيافته مذابح الكنيسة، حيث دشن المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والشهيد مار جرجس، ومذبح آخر علوي على اسم السيدة العذراء، ومذبح ثالث على اسم الشهيد مار مينا العجائبي.

وخلال القداس رسم نيافته ٥٩ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

كما شارك في صلوات التدشين والرسامة، الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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