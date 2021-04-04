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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوطن العمانية: كورونا أصبح مأساة إنسانية وأزمة صحية عالمية تهدد الجميع

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:36 ص
كورونا
كورونا
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ذكرت صحيفة (الوطن) العمانية، "أن العالم بات مدركا أن فيروس كورونا أضحى مأساة إنسانية وأزمة صحية عالمية تهدد الجميع".

وأشارت إلى أنه إذا كانت الدول الكبرى المتقدمة علميا وصحيًّا وصناعيا وتقنيا واقتصاديا وعسكريا تتحدث عن تحدِّيات غير مسبوقة، فكيف بالدول النامية أو التي تسمى بدول العالم الثالث، وما حال الدول الفقيرة إذا خرج الوباء عن دائرة الاحتواء والسيطرة.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد بعنوان "الالتزام بات ضرورة قصوى" أنه من المؤكد أيضًا أن جميع الحكومات، بما فيها حكومة سلطنة عمان، توقن تمامًا أن الإغلاق وإيقاف الأنشطة كافة، ليس هو الحل والعلاج الناجع، لكنها تلجأ إلى ذلك مضطرة بالنظر إلى تصاعد حالات الإصابة والوفاة، واكتظاظ المؤسسات الصحية بضحايا كورونا.. لافتة إلى أن ما اتخذته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة ليس من باب الرفاهية، وإنما من باب الاضطرار وحماية جميع أفراد المجتمع، وتخفيف العبء عن المؤسسات الصحية، وغير ذلك.

ورأت الصحيفة أنه لهزيمة الفيروس، ولعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًّا، يبقى الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية؛ لخفض نسبة الإصابات والوَفَيَات، ضرورة قصوى لتحقيق التعاون، وتجاوز موجة الوباء بأقل الخسائر، كما أنها ضرورة تمليها متطلبات الحياة بأسرها.

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