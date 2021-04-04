رئيس النيجر الجديد يعين «أحمودو محمدو» رئيسا للحكومة

ذكر التلفزيون الرسمي في النيجر، أن الرئيس الجديد للبلاد "محمد بازوم" الذي تم تنصيبه أول أمس الجمعة عين الوزير السابق "أحمودو محمدو" رئيسا للحكومة في البلاد.وقال التلفزيون الرسمي في البلاد - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد إن الرئيس الجديد "بازوم" عين الوزير السابق ومدير ديوان رئيس الجمهورية "أحمودو محمدو" رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.وكان "محمدو" (70 عاما) ينمتي للحزب النيجري للديمقراطية والاشتراكية (الاغلبية الحاكمة) وسبق أن شغل منصب وزير المالية ثم مدير ديوان مجلس الوزراء.يذكر أن "محمد بازوم" استلم أول أمس الجمعة الحكم من سلفه "محمدو إيسوفو" (2011 - 2021) وذلك بحضور عدد من القادة الافارقة والمسئولين الأوروبيين.