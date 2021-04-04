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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:49 ص
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، انطلاق مبادرة "قطار الخير" والتي ينظمها صندوق تحيا مصر، ومؤسسة "حياة كريمة"، ومؤسسة "صناع الخير للتنمية، ووزارة التضامن الاجتماعي" لدعم الأسر الأكثر احتياجا، كأكبر حملة لتقديم الدعم الطبي والإنساني، حيث تشمل 10 قوافل طبية موسعة تجوب مراكز المحافظة المختلفة لتقدم خدماتها المجانية للمواطنين خلال الفترة من اليوم الأحد 4 وحتى الخميس 8 أبريل ولمدة خمسة أيام متتالية.

وأشاد "الفقي" بجهود القائمين على مبادرة "قطار الخير"، لافتا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن السوهاجي، بالتوازي مع توجهات الدولة واهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتسهيل مهمة القوافل في الوصول إلى المستحقين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

يذكر أن القوافل الطبية تتضمن تخصصات "الرمد، القلب، الجلدية، الباطنة، العظام، الأطفال"، بالإضافة إلى تحاليل الأنيميا والسكر بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، كما سيتم تقديم خدمات إنهاء إجراءات الحصول على الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بالتعاون مع لجنة تابعة لمجلس الوزراء، فضلا عن تسليم أجهزة طبية وعدد 5 آلاف حقيبة مستلزمات للوقاية من فيروس كورونا بما تتضمنه كل حقيبة من كمامات وكحول وفيتامين سي وزنك، وكذلك تسليم 5 آلاف فيس شيلد للفرق الطبية بمستشفيات " طهطا العام، وطما المركزي، والمراغة المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي، وسوهاج العام".

كما سيتم توزيع 150 طن "مواد غذائية وفراخ" على الأسر الأكثر احتياجا في 50 قرية بمراكز المحافظة المختلفة وفق خريطة توزيع تم إعدادها بإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي.
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
محافظ سوهاج يشهد انطلاق قافلة «قطار الخير» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

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