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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ذا ناشيونال: «الرحلة الذهبية» ستدرج في تاريخ المحروسة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:09 م
الرحلة الذهبية
الرحلة الذهبية
أمينة ذكى
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سلط موقع ذا ناشيونال، الإماراتي، الناطق بالإنجليزية، الضوء على موكب المومياوات الملكية.

وقال الموقع الإماراتي، في تقرير له اليوم الأحد، إن السلطات المصرية نقلت المومياوات من المتحف المصري بالتحرير والذي تأسس في مطلع القرن العشرين، إلى المتحف القومي للحضارات بالفسطاط والذي تم افتتاحه أمس.

وأشار الموقع إلى أن الرحلة الذهبية ستدرج في تاريخ المحروسة، لافتة إلى أن المصريين أوصياء على تراث رائع ومسؤولية مهمة ومعقدة، فيما يعد متحف القاهرة الجديد إنجازًا كبيرًا للحكومة الحالية، التي عملت على تلبية الحاجة الماسة لعرض تاريخ مصر القديم بأمان وسهولة الوصول إليه لجمهور القرن الحادي والعشرين.

وعلى المستوى العملي، ستوفر المؤسسة الحديثة الجديدة "متحف الحضارة" مرافق متطورة لتثقيف الضيوف والحفاظ على القطع الأثرية.

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