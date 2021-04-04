ضبط 54 قضية تموينية خلال 3 أيام في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، على مدار 3 أيام، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.وأسفرت الحملة عن 54 قضية تموينية، وهم كالتالي: 11 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و17 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و15 قضية عدم حمل شهادة صحية، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.