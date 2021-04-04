القبض على 3 متهمين بينهم إرهابي في صلاح الدين العراقية

علنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، القبض على 3 متهمين بينهم مطلوب في قضايا إرهاب في المحافظة.وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد إن مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة.وبينت المديرية أن المفارز تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم مطلوب في قضايا إرهاب، مشيرة إلى قيامها بإحالتهم جميعا إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.