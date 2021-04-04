صحة القاهرة تقيم الندوة العلمية لأخصائي وممارسي العلاج الطبيعي

أقامت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية صحة القاهرة الندوة العلمية لأخصائي وممارسي العلاج الطبيعي بالقاهرة بقاعة الاجتماعات بالقاهرة الجديدة، للاطلاع على كل ما هو جديد في مهنة العلاج الطبيعي، والذي يصل في خدمة المرضى وتقديم خدمة صحية جيدة للمترددين على وحدات مديرية الشئون الصحة بالقاهرة.وذلك تحت رعاية الدكتور محمد شوقي رئيس القطاع الصحي بالقاهرة، وإشراف الدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجي بالمديرية، والدكتور كمال أبو العلا مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، وتنفيذ إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية بقيادة الدكتورة أمل إبراهيم مدير الإدارة.وقامت بإلقاء الندوة الدكتورة عبير الويشي أستاذ العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، وفي نهاية الندوة قامت الدكتورة أمل إبراهيم مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية بتكريم الدكتورة عبير الويشي، لتعاونها المثمر في رفع كفاءة أخصائي وممارسة العلاج الطبيعي بالمديرية بالقاهرة، كذلك قامت بتكريم الدكتورة شيماء أحمد رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفي القاهرة الجديدة لجهودها وتعاونها في تنفيذ الندوة.