أحزاب فلسطينية تعترض على إجراء الانتخابات من دون القدس

أعرب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، عن استغرابه من التلميحات لإجراء الانتخابات من دون مدينة القدس المحتلة.وقال اليوم الأحد إن "هذه المسألة غير قابلة للمساومة، ولا يجوز اخراج المدينة من العملية الانتخابية تحت أي حجة"، مؤكدًا على أهمية مشاركة المواطنين في القدس المحتلة في الانتخابات التشريعة لأنها عاصمة الدولة الفلسطينية.ودعا "العوض" المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لمنع عرقلة الانتخابات.وبدوره، قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن إجراء الانتخابات في القدس ترشحًا وانتخابًا يحظى بأهمية خاصة، في ظل محاولات الاحتلال لتغييبها وتنفيذ مخطط صفقة القرن.