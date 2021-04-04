الأنبا ديمتريوس يلتقي أقباط ملوي بالمنيا «أونلاين»

يترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، مساء اليوم، اجتاعه العام الأسبوعي بمقر المطرانية، عبر تقنية البث المباشر.واتجهت الكنائس لبث الاجتماعات الروحية "أونلاين" منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف الحد من التجمعات للوقاية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.