سيامة كاهن لخدمة الشباب والتربية الكنسية في ألمانيا

صلى الأنبا دميان، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر بألمانيا، والكنائس التي حوله، بالدير ذاته.وشاركه الأنبا أرسانى أسقف هولندا، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس الدكتور أمير سليمان كاهنًا عامًا باسم القس ماركوس وذلك لخدمة الشباب والتربية الكنسية.حضر الصلوات ماتياس فيلوكسينوس ناعيش مطران السريان الأرثوذكس بألمانيا.كما صلى الأنبا أرساني أسقف هولندا، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد أبي سيفين بأمستردام. وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة شمامسة جدد في درجة إبصالتس «مرتل»، وتم منح مجموعة من الإبصالتسيين رتبة أغنسطس «القاري».تمت الصلوات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.