11 قتيلًا و19 مصابًا فى حادث سير شرقى الصين

لقي 11 شخصًا حتفهم وأصيب 19 آخرون جراء تصادم وقع بين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع في مقاطعة جيانجسو، شرقي الصين، اليوم الأحد.ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، وقع الحادث صباح اليوم عندما عبرت الشاحنة السياج بمحاذاة وسط الطريق واصطدمت بحافلة الركاب، ما أدى إلى انقلاب الحافلة واصطدام شاحنتين أخريين من الخلف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.ولم تكن الشاحنة محملة بوزن زائد وقت وقوع الحادث، ولا تزال التحقيقات متواصلة.