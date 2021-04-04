رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

11 قتيلًا و19 مصابًا فى حادث سير شرقى الصين

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:47 ص
حادث سير شرقي الصين
حادث سير شرقي الصين
وكالات
طباعة
لقي 11 شخصًا حتفهم وأصيب 19 آخرون جراء تصادم وقع بين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع في مقاطعة جيانجسو، شرقي الصين، اليوم الأحد.

ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، وقع الحادث صباح اليوم عندما عبرت الشاحنة السياج بمحاذاة وسط الطريق واصطدمت بحافلة الركاب، ما أدى إلى انقلاب الحافلة واصطدام شاحنتين أخريين من الخلف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم تكن الشاحنة محملة بوزن زائد وقت وقوع الحادث، ولا تزال التحقيقات متواصلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

11 قتيلًا و19 مصابًا فى حادث سير شرقى الصين

أستراليا تسجل رقما قياسيا وطنيا للتطعيم ضد كورونا في يوم واحد

فيضانات وانهيارات أرضية تقتل عشرات في إندونيسيا

اكتشاف أطلال جدار وخندق أثريين عمرهما 5200 عام بالصين

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية