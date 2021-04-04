2149 إصابة جديدة بفيروس كورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، تسجيل 2149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة إصابة يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية العام الجاري.وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد، أن عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون علاجا بالمستشفيات قد انخفض إلى 6 آلاف و384 شخصا، من بينهم 1446 شخصا في حالة حرجة.وأشار الراديو إلى أن عدد الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد قد اقترب من الـ27 ألف وفاة.