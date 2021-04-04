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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

في جولة فجرية.. رئيس «الدلتا للسكر» يتفقد مصانع الإنتاج (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:28 ص
الدكتور أحمد أبواليزيد،
الدكتور أحمد أبواليزيد،
نرمين محمود الدهان
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تفقد الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، فجر اليوم، عنابر وقطاعات المصانع للاطلاع على سير العمل بالعمليات الصناعية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومهمات السلامة والصحة المهنية خلال عمليات استقبال بنجر السكر في المصانع.

وفبي وقت سابق، كشف أبواليزيد عن أن الشركة بدأت استلام محصول بنجر السكر من المزارعين، مشيرًا إلى أنه محصول استراتيجي هام، لأن السكر من السلع المهمة للمواطن المصري، لكنها شهدت أسعارا اقتصادية مناسبة أصبحت مناسبة لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن أسعار محاصيل البنجر والسكر مرضية وتتراوح ما بين 720 إلى 740 جنيه للطن، وأن مصانع الشركة أصبحت تستوعب 21 ألف طن محصول طن بنجر يوميًا، بدلًا من 14 ألف طن سابقًا.

وأضاف أبو اليزيد، أن وزير التموين وجه بتقديم التسهيلات لاستقبال محصول البنجر من المزارعين بدء من حصاده ونقله مجانا من الحقول.

وتابع: "أتحنا حزمة الدعم ومزايا لهذه الزراعة التعاقدية الهامة، تتمثل في منح المزارعين التقاوي بشكل شبه مجاني ونخدم الأرض بنحو 300 جنيه للفدان وصرف حوافز خاصة بالتبكير ورشة مجانية، ونحسب حوافز الجودة، وكلما كانت قيمة المحصول عالية، كلما حصل على حوافز، وهو ما يؤدي إلى زيادة أرباح المزارعين، ويكون مفيدًا للمصنع فيما يتعلق بإنتاجية السكر، وبالتالي فإن أسعار محاصيل البنجر والسكر مرضية وتتراوح ما بين 720 إلى 740 جنيه للطن".
في جولة فجرية.. رئيس «الدلتا للسكر» يتفقد مصانع الإنتاج (صور)
في جولة فجرية.. رئيس «الدلتا للسكر» يتفقد مصانع الإنتاج (صور)
في جولة فجرية.. رئيس «الدلتا للسكر» يتفقد مصانع الإنتاج (صور)
في جولة فجرية.. رئيس «الدلتا للسكر» يتفقد مصانع الإنتاج (صور)
في جولة فجرية.. رئيس «الدلتا للسكر» يتفقد مصانع الإنتاج (صور)
في جولة فجرية.. رئيس «الدلتا للسكر» يتفقد مصانع الإنتاج (صور)
في جولة فجرية.. رئيس «الدلتا للسكر» يتفقد مصانع الإنتاج (صور)
في جولة فجرية.. رئيس «الدلتا للسكر» يتفقد مصانع الإنتاج (صور)

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