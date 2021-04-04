464 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

سجلت جورجيا 464 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 283 ألفا و833 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3811 حالة؛ عقب تسجيل 7 وفيات جديدة.وأوضحت إن عدد حالات التعافي وصل حتى الآن 274 ألفا و599 حالة، فور تماثل 454 شخصا للشفاء التام في اخر 24 ساعة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 5394 حالة.