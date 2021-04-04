464 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا
الأحد 04/أبريل/2021 - 10:28 ص
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سجلت جورجيا 464 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 283 ألفا و833 حالة على مستوى البلاد.
وذكرت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3811 حالة؛ عقب تسجيل 7 وفيات جديدة.
وأوضحت إن عدد حالات التعافي وصل حتى الآن 274 ألفا و599 حالة، فور تماثل 454 شخصا للشفاء التام في اخر 24 ساعة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 5394 حالة.
وذكرت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3811 حالة؛ عقب تسجيل 7 وفيات جديدة.
وأوضحت إن عدد حالات التعافي وصل حتى الآن 274 ألفا و599 حالة، فور تماثل 454 شخصا للشفاء التام في اخر 24 ساعة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 5394 حالة.