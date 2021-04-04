فيضانات وانهيارات أرضية تقتل عشرات في إندونيسيا

تسببت الفيضانات التي أحدثتها السيول الغزيرة، اليوم الأحد، في مقتل 23 شخصا في جزيرة فلوريس الإندونيسية، وإصابة 9 وفقد 5، في حين لقي ثمانية حتفهم في دولة تيمور الشرقية الصغيرة المجاورة.وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث إن ما لا يقل عن 49 أسرة تضررت جراء الفيضانات في فلوريس الواقعة في شرق إندونيسيا.وأضاف في بيان: "دُفنت عشرات المنازل تحت الوحل في قرية لامانيلي، جرف الفيضان منازل السكان" في إشارة الى الجزء الشرقي من الجزيرة.