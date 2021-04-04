ألمانيا وفرنسا تدعوان لضبط النفس في شرق أوكرانيا

أصدرت ألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا أعربتا فيه عن قلقهما إزاء زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا؛ وسط تقارير بتعزيز عسكري روسي على طول الحدود.وقالت وزارتا الخارجية الألمانية والفرنسية، في بيان أوردته قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الأحد: "نراقب الوضع عن كثب خاصة تحركات الجنود الروس وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والعمل تجاه خفض التوترات".وأكدت برلين وباريس مجددا على "دعمهما لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية"، في الوقت الذي تتهم فيه كييف روسيا بحشد آلاف الجنود على الحدود المشتركة بينهما وفي شبه جزيرة القرم.وسجلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مئات الخروقات لوقف إطلاق النار خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها 493 انتهاكا في يوم الـ26 من مارس الماضي وحده.ولعبت ألمانيا وفرنسا دور الوسيط في التوترات الروسية-الأوكرانية باعتبارهما عضوين في "رباعية نورماندي" الخاصة بالتسوية الأوكرانية.وتشهد منطقة شرقي أوكرانيا اشتباكات متقطعة على نطاق ضيق بين قوات أوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا.