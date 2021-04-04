13 ألفًا و738 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 13 ألفًا و738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد، مليونًا و745 ألفًا و709 إصابات.وأضاف ستيبانوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 504 أطفال و216 عاملًا في مجال الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 258 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الوفيات 34 ألفا و333 حالة.وأشار إلى أن 4 آلاف و657 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و347 ألفًا و193 شخصًا.