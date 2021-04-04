الأنبا بولا: انتهينا من «وحدة نموذجية» بمشروع الفُلك العالمي

كشف الأنبا بولا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفلك الخيرية، عن انتهاء المؤسسة من تنفيذ وحدة نموذجية، للشقق الفندقية التي سيقيم بها أبطال متلازمة داون بداخل مشروع الفلك الجاري تنفيذه.وأوضح أن كل وحدة سكنية تم تصميمها وتنفيذها على نحو يناظر أفضل الوحدات السكنية الفندقية، حيث تضم كل وحدة سكنية 4 غرف مجهزة بالكامل، وكل غرفة مصممة لإقامة شخصين، وتضم كل وحدة كافة الأجهزة والكماليات اللازمة وبأعلي المستويات العالمية، فضلًا عن أماكن مجهزة لتجمعات المقيمين في كل وحدة.وأضاف أن المشروع في مراحله الأولى يستوعب 150 مقيم في أعمار أكبر من 18 عامًا، وأن رؤية المؤسسة هي تحقيق الانتشار السريع للمشروع، وبناء نماذج متعددة منه على مستوى جمهورية مصر العربية، لضمان وصول خدمات المشروع إلى أكبر عدد من المستفيدين في مختلف المحافظات.وتابع الأنبا بولا أن هذه الوحدات سيقيم فيها المستفيدون من خدمات المشروع ممن هم أكبر من 18 عامًا، بينما المستفيدين من خدمات المشروع في الفئة العمرية أقل من 18 عامًا فسيتم تحقيق الرعاية والتأهيل المتكامل لهم من خلال التردد علي المشروع للحصول علي الخدمات المختلفة.وعلى مستوى عمليات الإنجاز في المشروع بالكامل، كشف الأنبا بولا عن الانتهاء من 90% من أعمال المرحلة الأولى من المشروع، وأكثر من 20% من أعمال المرحلة الثانية.جدير بالذكر أن مشروع الفلك، هو مشروع نموذجي عالمي يتم تنفيذه على أرض مصر وتحديدًا بمحافظة الغربية، لخدمة ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتحديدًا أبطال متلازمة داون.وتم تأسيس مؤسسة الفلك الخيرية وإشهارها تحت رقم 2194 بتاريخ 6 ديسمبر 2020، بغرض إدارة هذا المشروع، وتم افتتاح المقر الإداري للمؤسسة بتاريخ 20 مارس الماضي تزامنًا مع احتفالات العالم باليوم العالمي لمتلازمة داون الموافق 21 مارس من كل عام، وحضر الافتتاح مجموعة من القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشخصيات عامة.وقال الأنبا بولا إن المؤسسة تعمل بكامل طاقتها مع كافة الأطراف المساهمة بالمشروع لتجهيزه وافتتاح أبوابه أمام المستفيدين في أقرب فرصة ممكنة قبل نهاية عام 2021، موضحًا أنه جاري التواصل مع المؤسسات الوطنية الكبرى للحصول علي دعمها لهذا المشروع العالمي الذي يتم تنفيذه على ارض مصر لخدمة كل ذوي القدرات الخاصة من أبناء المجتمع المصري، من خلال تقديم خدمات بمعايير عالمية، ومجانية بالكامل، ولجميع المستحقين للخدمة دون أي نوع من أنواع التمييز.وأكد أن المؤسسة بدأت بالفعل في التواصل مع جهات متعددة من بينها البنوك الوطنية الكبرى التي تساهم في مشروعات تنموية متنوعة من واقع مسئوليتها المجتمعية، فضلًا عن الشركات الكبرى التي ترصد ميزانيات للمسئولية المجتمعية بداخلها.ويتم إقامة مشروع الفلك على مساحة إجمالية 6332 متر مربع ويضم مبنيين؛ المبنى الأول على مساحة 1473 متر مربع ويأخذ شكل "السفينة" أو "الفلك"، والمبنى الثاني على مساحة 1050 متر مربع وهو ملحق بالمبنى الأول، بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية، وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين.وتضم مباني الفلك عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها.