الإمارات: اتفاقية بين «توازن» و«بيلاتوس» لتمكين «ستراتا» من خطوط إنتاج جديدة

وقع مجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات اتفاقية نوعية مع شركة "بيلاتوس المحدودة للطائرات"، السويسرية، لتمكين شركة "ستراتا"، وهي شركة متخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، من الحصول على خطوط إنتاج إضافية لطائرة بي سي 24.ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، وقع الاتفاقية مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي، واسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "ستراتا" للتصنيع، ويوهان فان نيوينهاوزن، مدير المشاركات الصناعية في شركة "بيلاتوس" السويسرية بحضور عدد من المسؤولين من جميع الأطراف.وبموجب الاتفاقية، تمنح "بيلاتوس" ثلاث حزم عقود إضافية لشركة "ستراتا"، التي ستقوم بتصنيع معظم أجزاء طائرة بي سي 24، والمعروفة كأول طائرة نفاثة متعددة الاستخدامات في العالم، وذلك على مدار سبع سنوات، وبواقع حزمتين لتصنيع رفارف تثبيت المحرك والرفرف الأفقي لذيل الطائرة والمثبت المخروطي لذيل الطائرة بطريقة الضغط الحراري، وحزمة يتم تنفيذها للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تصنيع الأجزاء المركبة عبر تقنية الضغط الساخن.وتأتي الاتفاقية تنفيذا لمتطلبات برنامج التوازن الاقتصادي الذي يهدف إلى توفير فوائد اقتصادية واجتماعية واستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.