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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تنظم البرنامج التدريبي الثالث لإعداد كوادر مراقبة ورصد الطيور

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:22 ص
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي الثالث لإعداد كوادر مراقبة ورصد الطيور
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة نظمت البرنامج تدريبي الثالث لإعداد الكوادر الشبابية فى مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة تحت عنوان "تعريف وتصنيف الطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة"، بمركز التميز البيئي بجبل الزيت، من خلال مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحده الإنمائي و"بيرد لايف إنترناشيونال" وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وبمشاركة المركز الإقليمى لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى ممثلا عن وزارة البيئة.

وأضافت فؤاد، أن البرنامج التدريبى يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجال مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة وكيفية تحديدها والأساليب الحديثة للرصد والمراقبة، بالإضافة إلى عرض أهمية الطيور المهاجرة بيئيا كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها الطبيعية وكأحد الملقحات النباتية الهامة واقتصاديا من خلال توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور وعلميا كمؤشر هام للتغيرات المناخية ومادة هامة لإجراء البحوث والدراسات وبرامج الرصد ودورها فى حفظ التوزان البيئي والتنوع البيولوجي.

وأشادت وزيرة البيئة بزيادة مشاركة الإناث في البرنامج في دورته الحالية واللاتى وصلت لحوالي 25% من المتدربين من إجمالى 35 مشارك من الشباب حديثي التخرج من الجامعات المصرية الحكومية وكذلك المجتمع المحلي برأس غارب وأسوان وبعض من باحثي البيئة بقطاع حماية الطبيعة، تم اختيارهم وفق التخصصات العلمية المناسبة للعمل في هذا القطاع الواعد ليتم تدريبهم على يد خبراء وطنيين فى هذا المجال.

يذكر أن العمل في مجال مراقبة الطيور يعد من المجالات الواعدة خاصة مع الالتزامات الدولية الخاصة بحماية الطيور المهاجرة، ما يتطلب إعداد كوادر وطنية للتدريب لتلبية احتياجات العمل فى هذا المجال الواعدة وبما يساهم فى حماية تلك الأنواع.

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