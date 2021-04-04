حسان دياب: آن للبنان أن ينعم بفرج قريب
الأحد 04/أبريل/2021 - 10:27 ص
مروة عنبرطباعة
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، اليوم الأحد، إنه "آن لجلجلة لبنان أن تنتهي بفرج قريب".
وأضاف "دياب"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"آن لجلجلة لبنان أن تنتهى بفرج قريب، آن للأمل أن يعود إلى قلوب اللبنانيين".
وتمنى الخير للبنان وللشعب، قائلًا: "فصح مجيد، أعاده الله على لبنان واللبنانيين بخير".
وأضاف "دياب"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"آن لجلجلة لبنان أن تنتهى بفرج قريب، آن للأمل أن يعود إلى قلوب اللبنانيين".
وتمنى الخير للبنان وللشعب، قائلًا: "فصح مجيد، أعاده الله على لبنان واللبنانيين بخير".