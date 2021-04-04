حسان دياب: آن ​للبنان​ أن ينعم بفرج قريب

قال رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال اللبناني، ​حسان دياب​، اليوم الأحد​، إنه "آن لجلجلة ​لبنان​ أن تنتهي بفرج قريب".وأضاف "دياب"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"آن لجلجلة لبنان أن تنتهى بفرج قريب، آن للأمل أن يعود إلى قلوب اللبنانيين".وتمنى الخير للبنان وللشعب، قائلًا: "فصح مجيد، أعاده الله على لبنان واللبنانيين بخير​​​​​​​".