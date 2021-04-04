جامعة الإسكندرية: المتحف القومي ضمن إنجازات متلاحقة للدولة نفخر بها

تقدمت جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، بخالص التهنئة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطاع السياحة والآثار، وكافة أجهزة الدولة، والشعب المصري العظيم، بافتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.وأشارت خلال بيان اليوم، أن ذلك الحدث التاريخي الذى تابعه المصريين والعالم كله بمعدلات غير مسبوقة، من خلال احتفالية مهيبة لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، توجت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتابعت أن جامعة الإسكندرية تفخر بهذا الإنجاز الحضاري الذي يأتي ضمن إنجازات متلاحقة للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في كافة المجالات التنموية لبناء مصر الحديثة القوية، والتي تمتد جذورها لأجدادنا العظماء الذين أسسوا الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ، وتثمن الجهد الكبير الذى بذله أبناء الوطن المخلصين، لإبهار العالم فى تلك الاحتفالية الرائعة والتنظيم المشرف الذى يليق بعظمة مصر وعظمة ملوك مصر القدماء.