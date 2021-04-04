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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8817 إصابة جديدة بكورونا و357 وفاة في روسيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:17 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت روسيا 8817 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد من بينها 1901 في موسكو مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و580894 حالة منذ بدء الجائحة قبل عام.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا إن 357 مريضا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 100 ألف و374 حالة.

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