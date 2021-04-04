8817 إصابة جديدة بكورونا و357 وفاة في روسيا

سجلت روسيا 8817 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد من بينها 1901 في موسكو مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و580894 حالة منذ بدء الجائحة قبل عام.وقال فريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا إن 357 مريضا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 100 ألف و374 حالة.