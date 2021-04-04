التنمية المحلية: «مشروعك» يستهدف دفع التنمية في القرى والأحياء

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن "مشروعك" يأتي تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف أن الهدف الأساسي من برنامج "مشروعك" دفع التنمية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن، فضلًا عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر، من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر2030.