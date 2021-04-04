الصحة توجه بزيادة مراكز تلقى لقاح كورونا إلى 339

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بزيادة ٢٠٠ مركز جديد لتلقي اللقاح من بينها ٤٠ مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح ٣٣٩ مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية.وأوضح أن منظومة تلقي اللقاح كانت قد بدأت بـ ٤٠ مركزًا ثم تمت زيادتها لـ ١٣٩ مركزًا في مارس الماضي، لافتا إلى أن زيادة المراكز جاءت في إطار خطة الوزارة للتوسع في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، بالتزامن مع حصول مصر على دفعات أخرى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تلقِّي 148 ألفًا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت.