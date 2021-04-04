القبض على 4 أشخاص يحوزتهم 700 قرص مخدر في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 4 أشخاص، خلال حملة اليوم الأحد، وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى الأسلحة النارية.وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض تم على 4 متهمين وبحورتهم: 5 سلاح ناري، وكمية من البانجو تزن (350 ) جرام، فضلًا عن (718) قرص مخدر.وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.