«شعراوي»: 25 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة في السنوات الـ 5 المقبلة

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف إنفاق 25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير مليون فرصة عمل.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها، وانخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات والشركات الكبرى إضافة الى تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها.وأشار الوزير إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر مارس 2021 في تنفيذ 2000 مشروعًا بقروض تقترب من400 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير 10 ألاف فرصة عمل في جميع المحافظات.وأوضح "شعراوي" أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلع 167 ألفًا و779 مشروعًا بقروض 18،1 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من1،2 مليون فرصة عمل مؤكدًا أن "مشروعك" يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الشباب.