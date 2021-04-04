الداخلية تسمح لـ21 مواطنًا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

أصدرت وزارة الداخلية قرارًا وزاريًا، يتضمن السماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الأحد، على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم إبراهيم محمود إبراهيم رسلان وآخرهم محمد أحمد شفيق صالح بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.