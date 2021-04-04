الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية برد الجنسية لـ12 شخصا

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ12 شخصا.نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.ترد الجنسية المصرية لكل من الاثني عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، أولهم يوسف على يوسف وآخرهم خلود صفوان جابر.