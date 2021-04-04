صحيفة أردنية: استقرار المملكة خط أحمر لا يسمح بتخطيه

قالت صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية اليوم الأحد، إن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها "خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه"، مدينة "سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج" بولي العهد السابق الأمير حمزة في ذلك.ويأتي تعليق الصحيفة غداة تأكيد الجيش الطلب من ولي العهد السابق "التوقف عن تحركات توظف لاستهداف" استقرار البلاد وعمليات توقيف شملت خصوصًا رئيسًا سابقًا للديوان الملكي وشخصية مقربة من العائلة الملكية، حسب مصدر أمني.وجاءت تصريحات الجيش بعد تسجيل فيديو تم تسريبه لشبكة "بي بي سي" قال فيه الأمير حمزة إنه يخضع للإقامة الجبرية، نافيًا أن يكون جزءًا من "أي مؤامرة".ونفى الجيش فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة.وكتبت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى أن "العمل الأمني الذي تواصل خلال الأمس هو تعبير عن خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى بالاقتراب منه يتعلق بالمصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها".