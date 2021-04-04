وزير الري السوداني: ملء سد النهضة يجب أن يتم باتفاق الدول الثلاثة

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم الأحد، أن موقف الخرطوم هو دعم إنشاء السد شريطة الاتفاق بين الدول الثلاث، وتابع الملء الثاني لسد النهضة يجب أن يتم بعد الاتفاق بين الدول الثلاث على الملء والتشغيل، وذلك وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز.ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأحد، جولة وزارية سداسية جديدة من المحادثات في الكونغو الديمقراطية بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وستستمر هذه الجولة لثلاثة أيام في محاولة لرسم مسار جديد للمفاوضات المتعثرة.و وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية بأن الاجتماع سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي.وذكرت مجلة "جون أفريك" أنه من المتوقع أن يحضر موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المباحثات.