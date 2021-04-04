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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» توجه بمضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:03 ص
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بمضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنها وجهت أيضا بزيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا، كما شددت على ألا يتجاوز عدد المواطنين المترددين على كل مركز لتلقي اللقاح عن 100 مواطن في اليوم.

وأشار إلي أن أن الوزيرة راجعت آلية العمل بمراكز تلقي اللقاحات، وفقًا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات حرصًا على صحتهم.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تلقِّي 148 ألفًا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت.

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