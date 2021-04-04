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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«ألهم» يستقبل «سعفان» في بداية جولته بالأقصر

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:02 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وزير القوي العاملة محمد سعفان، في بداية جولته الثالثة بمحافظات الصعيد - بعد زيارة أسوان وقنا - تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيا.

ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال الزيارة بتسليم بوالص التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.

كما يسلم الوزير عدادًا من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب بمركز التدريب المهني بالرضوانية بالإضافة إلى شهادات اتمام التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، ويسلم منتجات الوحدة المتنقلة والمركز الثابت للعائلات الأكثر احتياجا ل، 160 أسرة.

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