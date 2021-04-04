الصحة: تلقي 148 ألفًا و987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تلقِّي 148 ألفًا و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، في إطار خطة الدولة للتصدي للجائحة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، مع وكلاء وزارة الصحة ومديري مراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة لمتلقي اللقاح من الفئات المستحقة، وذلك عبر تقنية "الكول كونفرانس".وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت آلية العمل بمراكز تلقي اللقاحات، وفقًا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات حرصًا على صحتهم.