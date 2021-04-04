السودان يغلق معبرا حدوديا مع إثيوبيا

قررت السلطات في مدينة القلابات بولاية القضارف، شرقي السودان، إغلاق المعبر الحدودي الذي يربط بين السودان وإثيوبيا احتجاجا على هجوم مسلح طال قوات نظامية يوم الخميس.وجاء قرار السلطات السودانية في أعقاب اعتداء ميليشيات إثيوبية على مجموعة من النظامين السودانيين، ما أدى إلى إصابتهم بجراح متفاوتة.ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر مطلعة أن قرار إغلاق المعبر الحدودي اتخذ "تحسبا لاندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين في ظل التوترات الحدودية وحالة التأهب القصوى وسط الأجهزة الأمنية السودانية احتجاجا على الاعتداء الذي طال النظاميين".وأشارت المصادر إلى أن اجتماعا طارئا عقد أمس السبت بين لجان أمنية سودانية وإثيوبية لبحث الأوضاع.وأظهر المسؤولون الإثيوبيون اعتراضا على قرار الجانب السوداني بإغلاق المعبر، وحثوا على ضرورة حل الخلافات والقضايا الأمنية عبر التفاوض، وأكدوا أن إغلاق الحدود ليس حلا في ظل التبادل التجاري والمصالح المشتركة بين الدولتين.