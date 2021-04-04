17 وفاة و590 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية، 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 196 ألفًا و634 إصابة.وأوضحت الوزارة حسبما أوردت وكالة أنباء "أركا"، الأرمينية اليوم الأحد، أن هناك 608 أشخاص تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 176 ألفًا و9 متعافين.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3592 وفاة، بينها 921 حالة توفت لإصابتهم بأمراض أخرى.