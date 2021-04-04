محافظ المنوفية: إنهاء أزمة القمامة بعد إزالة المقالب بالمدن والقرى

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من أزمة تراكم القمامة في مدن وقرى محافظة المنوفية، من خلال إزالة كافة المقالب على مستوى المحافظة، مشددا على أن المحافظة أنفقت مئات الملايين من الجنيهات لحل مشاكل مقالب القمامة بشكل جذري للحفاظ على البيئة، خاصة وأنها مشكلة كانت تؤرق جميع المسؤولين وكان لا بد من وضع حل نهائي وقاطع لها.وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات لـ "الدستور"، أنه تم الاستقرار على إنشاء مصانع تدوير قمامة في أماكن المقالب التي تمت إزالتها على غرار مصنع تدوير القمامة في مدينة شبين الكوم، مؤكدا أن تراكم القمامة في المقالب لن يعود من جديد لأن هناك تكليفات مباشرة بخصوص هذا الأمر، لمنع التكرار فضلا عن تكامل فريق التدخل السريع في المحافظة في حال تواجد أي تجمعات قمامة حتى ولو كانت في مقلب تمت إزالته.وأوضح المحافظ، أنه تم تعميم تسليم منظومة النظافة لشركات وجمعيات أهلية يساعد في حل المشكلة بشكل جذري في ظل تهالك المعدات الخاصة بالوحدات المحلية وعدم وجود عدد كاف من العمال، فضلا عن المراقبة والمتابعة المستمرة من الوحدات المحلية على أعمال الشركات والجمعيات، مؤكدا أن الوضع أصبح أفضل كثيرا الماضي.