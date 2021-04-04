رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. تسليم محطتي رفع مياه بمركز الشهداء بالمنوفية

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:52 ص
حياة كريمة
حياة كريمة
طباعة
شهدت قطاعات قرى الوحدات المحلية، بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتم تسليم محطتي رفع بقرى المركز لبدء الأعمال، واستكمل مشروعات الصرف الصحي وخطوط المياه في القرى.

وأكد مجدي رياض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ومدينة الشهداء، في تصريحات لـ "الدستور" على استمرار أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشهدت قرية بشتامي ربط خط المياه بعزبة أمين وتم إنجاز 500 متر مواسير 4 بوصة، وفي قرية زاوية الناعورة تم مد شبكات المياه بشارع الجزارين بطول 100متر 4 بوصة.

وتابع ئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ومدينة الشهداء، أن قرية كفر الشبع، شهدت مد خط مياه بشارع أمين النجار بعزبة هجرس بطول 72 م، ومد خط مياه بشارع شعبان هجرس بطول 75م، أما في قرية دناصور فقد تم البدء في شد أخشاب القواعد المسلحة بحوض التهوية الجديد بمحطة المعالجة

وأشار"رياض" إلى استمرار أعمال حياة كريمة في قرى الوحدة المحلية بساحل الجوابر، حيث تتم أعمال الصرف الصحي بقرية شمياطس، وتم تسليم محطتين رفع الصرف الصحي في كل من قرية سرسموس وكفر الجمالة، وشهدت قرية ساحل الجوابر إحلالا وتجديدا في شبكات الصرف الصحي بشارع رفعت راضي بطول 46 متر.

وفيما يخص قطاع الأبنية التعليمية فقد تم قرية دراجيل بصب قواعد بشداد بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية، وتسليح سقف الدور الأرضي بمدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية، أما قرية أبو كلس فقد تم شد أعمدة الدور الرابع بمدرسة الشهيد اللواء عصام الخولي للتعليم الأساسي، وفي قطاع الغاز تم مد خطوط الغاز بقرية العراقية.

موضوعات متعلقة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

«سيدة الأوركسترا».. رضوى البحيري تخطف قلوب المصريين بحفل المومياوات

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

موسيمانى يمنح لاعبي الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم