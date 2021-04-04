ضمن «حياة كريمة».. تسليم محطتي رفع مياه بمركز الشهداء بالمنوفية

شهدت قطاعات قرى الوحدات المحلية، بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتم تسليم محطتي رفع بقرى المركز لبدء الأعمال، واستكمل مشروعات الصرف الصحي وخطوط المياه في القرى.وأكد مجدي رياض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ومدينة الشهداء، في تصريحات لـ "الدستور" على استمرار أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشهدت قرية بشتامي ربط خط المياه بعزبة أمين وتم إنجاز 500 متر مواسير 4 بوصة، وفي قرية زاوية الناعورة تم مد شبكات المياه بشارع الجزارين بطول 100متر 4 بوصة.وتابع ئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ومدينة الشهداء، أن قرية كفر الشبع، شهدت مد خط مياه بشارع أمين النجار بعزبة هجرس بطول 72 م، ومد خط مياه بشارع شعبان هجرس بطول 75م، أما في قرية دناصور فقد تم البدء في شد أخشاب القواعد المسلحة بحوض التهوية الجديد بمحطة المعالجةوأشار"رياض" إلى استمرار أعمال حياة كريمة في قرى الوحدة المحلية بساحل الجوابر، حيث تتم أعمال الصرف الصحي بقرية شمياطس، وتم تسليم محطتين رفع الصرف الصحي في كل من قرية سرسموس وكفر الجمالة، وشهدت قرية ساحل الجوابر إحلالا وتجديدا في شبكات الصرف الصحي بشارع رفعت راضي بطول 46 متر.وفيما يخص قطاع الأبنية التعليمية فقد تم قرية دراجيل بصب قواعد بشداد بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية، وتسليح سقف الدور الأرضي بمدرسة الشهيد شوقي الفقي الإعدادية، أما قرية أبو كلس فقد تم شد أعمدة الدور الرابع بمدرسة الشهيد اللواء عصام الخولي للتعليم الأساسي، وفي قطاع الغاز تم مد خطوط الغاز بقرية العراقية.