بيطري القاهرة ينقذ الأسواق من لحوم فاسدة

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة من مصادرة عجل بقري قبل نزوله الأسواق داخل مجزر حلوان وبمعرفة أطباء المجزر، الدكتور محمد مرسي الشاعر، مدير المجزر، ودكتور هاني ربيع طبيب بالمجزر، وتحت إشراف الدكتورشحاتة شنودة مدير إدارة حلوان والتابع لها مجزر حلوان.وأثناء الذبح والكشف تم إعدام عجل بقري بوزن ٢٣٣ كجم بعد الكشف الطبي البيطري لإصابته باليرقان (الصفراء) على كامل الذبيحة والأنسجة والأعضاء الداخلية مثل الكبد والطحال ودهون بيت الكلاوي وسوائل الجسم مع تضخم واضح في الطحال.وقامت إدارة مجزر حلوان من مصادرة العجل وإعدامه بعد أن ثبت ضرره وفساد لحمه.