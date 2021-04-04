رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزراء خارجية وري «مصر والسودان وإثيوبيا» يبحثون أزمة ملء سد النهضة اليوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:52 ص
سد النهضة
سد النهضة
وائل القمحاوى
طباعة
تنطلق اليوم الأحد، فى كينشاسا "الكونغو الديمقراطية" مفاوضات سد النهضة، بلقاءات مباشرة بين وزراء الخارجية والري فى الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، وسط توقعات بأن تختتم الثلاثاء، بقمة بين رؤساء الدول الثلاثة إذا ما حدث تقدم على المستوى الفني والوزاري، وذلك في أعقاب ختام اجتماعات اللجان الفنية أمس السبت.

وتعقد المفاوضات تحت قيادة الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزراء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، فى ظل صعوبة بالغة لتحقيق نتائج محددة وحاسمة تقضي على سياسة المراوغة وإضاعة الوقت من جانب إثيوبيا والرغبة في الملء الثاني بإرادتها المنفردة.

كما تعد المفاوضات المباشرة للمرة الأولى منذ أزمة كورونا بحضور وزراء الرى والخارجية وامكانية حضور الخبراء ومراقبى الاتحاد الأفريقى، كما تشكل فرصة أخيرة لإنقاذ المفاوضات واستعادة زمام المبادرة للإتحاد الإفريقى فى سبيل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل للسد فى مواجهة رغبة إثيوبيا فى إتمام مرحلة الملء الثاني بإرادتها المنفردة خلال يوليو المقبل.

من جانبه قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، إن مفاوضات كينشاسا، إلى أنه من المتوقع الاتفاق على منهجية المفاوضات ودور اللجنة الرباعية الدولية إن وجدت بين الوساطة أو المراقبة كما كان الحال من قبل ولم تؤت بنتيجة، أو نجد لها صفة وسط بينهما مثل لجنة استشارية.

وأشار إلى إمكانية تحديد جدول زمنى لاجتماعات اللجان الفنية، كما أن المفاوضات قد تمتد ويحدد جدول زمنى للخبراء لعمل صياغة الاتفاق النهائي قد تخلو من النقاط الخلافية الشديدة.

موضوعات متعلقة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

«سيدة الأوركسترا».. رضوى البحيري تخطف قلوب المصريين بحفل المومياوات


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

موسيمانى يمنح لاعبي الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم