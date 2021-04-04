غزة: جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن

أكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة وقوفها الكامل إلى جانب المملكة، وتأييدها لقرارات جلالة الملك عبد الله الثاني في حفظ أمن واستقرار الأردن.وقالت الجمعية في بيان اليوم الاحد، إن أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من أمن فلسطين والبلاد العربية، لافتة الى الروابط الوثيقة التي تربط الشعب الفلسطيني بأهل الأردن، مؤكدة على وحدة الدم والمصير.وشددت الجمعية على أن استقرار الأردن هو مصلحة فلسطينية عليا، مثمنةً وقوف المملكة الدائم إلى جانب قضايا شعبنا وحقوقه في بناء دولته المستقلة.وأشادت الجمعية بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الشجاعة تجاه فلسطين، والدفاع عن الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس، ومد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية والمعدات الطبية على مدار سنوات الحروب والحصار على القطاع.وأعربت الجمعية عن فخرها بمسيرة البناء والعطاء والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني في كافة المجالات، متمنيةً موفور الصحة والعافية لملك الأردن، ولشعبها الشقيق، ودوام التقدم والازدهار.