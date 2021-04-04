توزيع 10.9 مليون جرعة من اللقاحات كورونا في إيطاليا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 10.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ248 ألفا و374 جرعة في اليوم الواحد.ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرا لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 14 اسبوعا.