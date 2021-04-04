«التنمية الصناعية»: تأجيل فتح العروض الفنية لرخصة إنتاج السجائر

قال إبراهيم الامبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن هيئة التنمية الصناعية قد أخطرت المنشآت العاملة في قطاع صناعة الدخان وشعبة صناعة الدخان، بأنه قد تم تأجيل جلسة فتح العروض الفنية لحين الانتهاء من الرد علي الاستفسارات المقدمة من الشعبة، والشركات الأعضاء واعتماد الرد من مجلس الوزراء.وأوضح رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية، أن ذلك يأتي في ضوء ما قررته هيئة التنمية الصناعية بشأن تأجيل جلسة فض المظاريف الفنية الخاصة بالمزايدة المحدودة لطرح رخصة إنتاج السجائر.