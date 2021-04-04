العثور على عبوات ناسفة من مخالفات داعش الإرهابي بالعراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد، اكتشاف عدد من العبوات الناسفة في مدينة الكرمة بمحافظة الأنبار، حسبما ذكرته السومرية نيوز.وقالت الاستخبارات العسكرية في بيان لها، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة تمكنت من ضبط ١١ عبوة على شكل صفيحة، و٤ عبوات على شكل جلكانات.وأوضح أن هذه العبوات هي من مخلفات داعش الإرهابي وقد تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة.