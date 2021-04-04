حتي بعد اللقاح.. طبيب أمريكي يحذر من التهاون في مواجهة كورونا

حذر الطبيب الأمريكي أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية، جميع المواطنين من التهاون في الإجراءات الاحترازية، أو التساهل في ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أن ذلك أمر ضار لا يجب حدوثه،وذلك في مقابلة له مع قناة فوكس نيوز.وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه حتى مع تلقي المزيد من الناس اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يحتاج الجميع إلى الاستمرار في ارتداء الكمامات حتى يظهر العلم خلاف ذلك، مضيفا خلال المقابلة التلفزيونية، من المحتمل أنه إذا تم تطعيمك فلن تنشر العدوى إذا أصبت دون أي أعراض.