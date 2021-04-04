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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

من هي «ميرال» التي قادت موكب المومياوات الملكية؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:39 م
ميرال
ميرال
سارة ساويرس
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بملامح فرعونية، وعيون محددة بالكحل الأزرق، وأزياء ملكية، تصدرت "الموديل" المصرية، موكب المومياوات الملكية لنقلهم إلى الفسطاط حيث متحف الحضارة المصرية، فخطفت "ميرال" الأنظار إليها بجمالها وزيها الفرعوني، مساء أمس، أثناء حفل نقل المومياوات.

ميرال
ميرال
و فور انطلاق حفل موكب المومياوات، الذي كانت تتقدمه، كتبت الفنانة الشابة، لجمهورها كلمات مليئة بالفخر، لمشاركتها هذا الحدث الاستثنائي، في موكب نقل مهيب للمومياوات الملكية، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "فخورة جدًا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءًا من مثل هذا اليوم التاريخي، لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب".
- من هي ميرال؟
ميرال
ميرال
ميرال ماهيليان، هي ممثلة مصرية وبريطانية، لفتت إليها أنظار العالم بعد مشاركتها فى حفل موكب المومياوات الملكية، وقد سبق لها وقدمت عددا من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها، كما عرفها التلفزيون عام 2017 حيث شاركت فى أول أعمالها، مع الفنان أمير كرارة، بمسلسل "كلبش" الجزء الأول.
ميرال
ميرال
وفى مجال السينما قدمت بطولة فيلم "القرد بيتكلم" عام 2017 من ﺗﺄﻟﻴﻒ وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وبطولة أحمد الفيشاوي، وريهام حجاج، وسيد رجب، ورانيا شاهين، ومجموعة من الفنانين.
ميرال
ميرال
ثم عادت للتلفزيون مرة أخرى لتشارك بمسلسل "للحب فرصة أخيرة" من إخراج منال الصيفي، عام 2018، بدور فتاة تدعى "انجي الموجي"، مع النجوم داليا البحيري، وفراس سعيد، وأمل رزق، أميرة العايدي وهبة الأباصيري.
ميرال
ميرال
ويتابعها على حسابها على "إنستجرام" أكثر من 170 الف متابع، من محبي أعمالها، ومتابعي إطلالاتها المفعمة بالحيوية والأناقة.
ميرال
ميرال
ميرال
ميرال

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